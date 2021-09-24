В Волгограде пятерых иеговистов приговорили к длительным срокам

В Волгограде суд приговорил пятерых Свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения, признав их виновными в участии в деятельности экстремистской организации​.

49-летнего кровельщика Сергея Мельника и 56-летнего электрика Игоря Егозаряна приговорили к шести годам колонии, 50-летнего Вячеслава Осипова и 43-летнего Дениса Пересунько - к шести годам и трём месяцам, а 59-летнего бывшего военного летчика Валерия Рогозина - к шести с половиной годам.

Согласно материалам дела, верующие "получали рекомендации от последователей конфессии из-за рубежа, занимались миссионерством, проводили богослужения, собирали на них пожертвования, а также делились с другими членами общины религиозной литературой".

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отмечал, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание свидетелей экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее со времени запрета в России сотни иеговистов подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства.

По данным церкви, только в этом году сотрудники различных силовых ведомств провели около 500 обысков у её последователей.