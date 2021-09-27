На Урале полицейский арестован по обвинению в изнасиловании 12-летней 

На Урале сотрудник полиции арестован на два месяца по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Согласно материалам следствия, 25 сентября в городе Первоуральск 33-летний участковый вместе со своим знакомым, 41-летним помощником машиниста, судимым по статьям "убийство", "кража" и "разбой", совершил насильственные действия сексуального характера над 12-летней девочкой. Отмечается, что жертва в этот же день обратилась за помощью к наряду патрульно-постовой службы ОВД Первоуральска.
Известно, что участковый поступил на службу в мае прошлого года. Следственный комитет потребовал от свердловского управления МВД провести проверку на предмет того, как полицейский был принят на работу.
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