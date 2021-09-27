Росгвардейцы объяснили пытки "финансовыми трудностями" 

В Санкт-Петербурге суд признал двух сотрудников Росгвардии виновными в пытках 16-летнего подростка, приговорив их к реальным срокам заключения.

Александр Бойков получил 6 лет лишения свободы, его коллега Никита Лаврентьев - 4 года. Обоих лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение трёх лет.

Согласно материалам следствия, в июле 2019 года росгвардейцы остановили подростка на улице и инсценировали изъятие у него вещества, похожего на наркотики. Затем они потребовали от потерпевшего 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. При этом на него надели наручники и нанесли ему несколько ударов. Позже подросток передал сотрудникам Росгвардии 140 тысяч рублей.

Отмечается, что на суде во время последнего слова обвиняемые принесли извинения потерпевшему и заявили, что на совершение преступления их подтолкнули финансовые трудности.