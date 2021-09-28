Умер основатель и лидер группы "Лига блюза" Николай Арутюнов 

В Москве на 64-м году жизни скончался основатель и лидер группы "Лига блюза" Николай Арутюнов. Близкие музыканта сообщили, что он умер ещё пять дней назад, но объявить об этом они решили только сейчас, чтобы провести похороны в узком кругу. Причиной смерти Арутюнова стал коронавирус.

"Лига блюза" была организована в 1979 году и стала одной из первых советских групп, исполняющих блюз. За годы деятельности она записала восемь номерных альбомов. В разное время группа выступала на одной сцене с мировыми звёздами блюза - такими как B.B. King, The Animals, The Blues Band, Johnny Copeland, Lee Rocker и др.