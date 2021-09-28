В Мюнхене скончался журналист Илья Мильштейн, один из постоянных авторов Радио Свобода и издания Grani.ru. Причиной смерти стал рак лёгких. Сообщается, что журналист умер в больнице.

Мильштейн родился 1960 году в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. Публиковался во множестве ведущих газет и журналов, включая “Огонёк” и “Новое время”.

В 1997 году переехал в Германию.

В некрологе от редакции Grani.ru говорится, что Мильштейн "умел найти слова утешения, описать непоправимое, улыбаться посреди катастрофы, и любить".

"Тонкий, мудрый, ироничный, изящный. При этом - надежный, терпеливый, профессиональный. И скромный, бесконечно скромный и интеллигентный. Даже в самые отчаянные часы. Таких больше не делают".

