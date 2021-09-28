Рэпер Face заявил об отмене тура из-за угроз ФСБ и администраций городов 

Рэпер Face заявил об отмене концертного тура из‑за угроз властей организаторам. На своей странице в инстаграме музыкант написал, что последние пять лет на него оказывается постоянное давление всех возможных инстанций, но подавляющее большинство концертов так или иначе удавалось проводить. Однако

за последнюю неделю концертные площадки по всей стране столкнулись с таким прессингом, которое уже сделало невозможным проведение тура.

Так, в Красноярске, со слов Face, организаторам концерта позвонили с угрозами "вырубить свет" из администрации города, в Новосибирске устроителям позвонили из регионального министерства культуры, омским и нижегородским организаторам звонили из ФСБ, казанским - из аппарата президента Татарстана, а в Перми площадку, на которой должен был выступить рэпер, и вовсе закрыли.

Face связал отмену концертов со своей гражданской позицией. Музыкант несколько раз публично поддержал Алексея Навального, а в апреле этого года участвовал в акции в его защиту.