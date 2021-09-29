Правозащитный проект "ОВД-Инфо" признан "иноагентом" 

Министерство юстиции России внесло в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены.

На сайте "ОВД-Инфо" в разделе "финансовые партнёры" указано, что, кроме помощи "читателей и сторонников", "в данный момент проект финансируется с помощью гранта Европейской комиссии и поддержки со стороны Международной федерации за права человека (FIDH)".

В заявлении в связи с включением в реестр "иноагентов" "ОВД-Инфо" назвало решение Минюста актом политического давления, связав его с общественной кампанией за отмену законодательства об "иноагентах", запущенной проектом и более чем 150 СМИ, общественными и благотворительными организациями. Сейчас петицию подписали уже более 140 тысяч человек на платформе Change.org.

"ОВД-Инфо" начал свою работу в декабре 2011 года – после первых в новейшей российской истории массовых акций протеста против нечестных выборов в Москве. На своём сайте команда "ОВД-Инфо" позиционирует себя как "независимый правозащитный медиапроект про политические преследования в России", который "собирает информацию о задержаниях на публичных акциях и других случаях политпрессинга", а также "координирует юридическую помощь задержанным" – в частности, "оказывает правовую поддержку в российских судах обеих инстанций и при подаче жалобы в Европейский суд по правам человека". Отмечается, что горячая линия "ОВД-Инфо" работает 24 часа в сутки семь дней в неделю.

В среду Минюст также внёс в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и общественную организацию "Центр гендерных исследований" из Иванова.