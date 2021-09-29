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Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт без иностранных болельщиков 

Иностранные болельщики не смогут присутствовать на соревнованиях зимних Олимпийских игр в Пекине. Билеты будут продаваться только проживающим на материковой части Китая, если они соответствуют требованиям мер по борьбе с коронавирусом. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Кроме того, согласно постановлению МОК, участники соревнований, не прошедшие полную вакцинацию, по прибытии в Пекин должны будут три недели находиться на карантине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Самым ожидаемым соревнованием на них станет хоккейный турнир. В нём спустя восемь лет примут участие лучшие хоккеисты из НХЛ.

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