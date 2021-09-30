Минэкономразвития подготовило предложение по повышению пошлин на потребительские товары из Евросоюза. Тарифы могут быть повышены для импортируемых вина, парфюмерии, пива, обуви и сельскохозяйственной техники из ЕС. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с планами чиновников.

По данным собеседников издания, новые ставки пошлин могут быть запретительными для рынка. Так Москва планирует ответить странам ЕС на ограничения на импорт российской металлургической продукции. С 2018 года поставки российской стали сверх установленной квоты облагаются в странах ЕС пошлиной 25 процентов. В июне Еврокомиссия продлила действие этих мер до 30 июня 2024 года.

В министерстве информацию источников "Ведомостей" изданию не прокомментировали. Так же поступили и в министерства финансов. По словам одного из собеседников издания, свои предложения о мерах в ответ на пошлины на сталь готовит и министерство промышленности и торговли. Это подтвердили в министерстве.