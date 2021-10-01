Открыты для публики оцифрованые документы Нюрнбергского трибунала

В 75-ю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников "третьего рейха" в интернете опубликованы тысячи протоколов судебного процесса.

Ученые Стэнфордского университета оцифровали и опубликовали стенограммы выступлений Нюрнбергского процесса. Их теперь сможет увидеть любой желающий в любой точке мира, сообщает немецкий телеканал ARD. В пятницу, 1 октября, исполнилось 75 лет со дня оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.



Руководитель кафедры прав человека и международного правосудия Стэнфордского университета Дэвид Коэн и немецкий профессор юриспруденции Дитер Зимона предложили идею открытия архивов для публики ещё в 1998 году.



Объём архива, как отмечает "Немецкая волна" превышает 50 терабайтов. В него вошли 5215 протоколов Нюрнбергского процесса, включающие около 270 тысяч оцифрованных страниц бумажных документов. Среди них - стенограммы слушаний на английском, французском, немецком и русском языках, предоставленные обвинением и защитой вещественные доказательства и приговор. По всем документам работает поиск по тексту.



Создатели доступного оцифрованного архива, планируют систематизировать документы и оформить их в виде онлайн-экспозиций с пояснениями.



Официальные архивы Международного военного трибунала в Нюрнберге были переданы Международному суду ООН (ICJ) в Гааге в 1950 году. Материалы.



Приговор Нюрнбергского процесса был оглашен 75 лет назад

Нюрнбергский процесс стал первым международным уголовным процессом в истории. Суд над высокопоставленными представителями нацистского режима начался 20 ноября 1945 года и завершился после 218 дней слушаний 1 октября 1946 года. Судьи из США, Великобритании, Франции и Советского Союза вынесли двенадцать смертных приговоров (один из них заочно), три приговора о пожизненном и четыре о длительных сроках лишения свободы. Трое обвиняемых были оправданы.

Новость дополняется