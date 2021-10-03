Во Франции умер бывший владелец Adidas Бернар Тапи

Во Франции умер политик и бизнесмен, бывший владелец компании Adidas Бернар Тапи. Ему было 78 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Тапи родился во Франции в 1943 году. Занимался автогонками, но ушёл из спорта после серьёзной аварии.

В 1967 году основал компанию, которая занималась обанкротившимися организациями. С 1986 по 1994 год он был президентом футбольного клуба "Олимпик Марсель". При нём команда четыре раза становилась чемпионом Франции и выигрывала Лигу чемпионов. С 1990 по 1993 год Тапи владельцем Adidas.

До 2000-х годов Тапи занимался политикой и был членом Радикальной левой партии Франции. Избирался депутатом Национального собрания. С 1994 по 1997 год был депутатом Европарламента.

Премьер-министр Франции отметил, что для него Тапи ассоциируется с образом "борца". По словам Жана Кастекса, Тапи всегда преданно относился к тому, что делал.