В подмосковном приюте для животных погибли 16 собак 

В городе Чехов Московской области в приюте для бездомных животных "Лохматая душа" погибли 16 собак, ещё 60 находятся в тяжёлом состоянии, сообщила создатель и директор учреждения Валентина Силич. По её словам, животные отравились некачественным кормом, который поставили приюту в конце сентября.

Силич уточнила, что корм под названием Happy Lunch производят на заводе компании "Наш город" в подмосковном Ступино. При этом она подчеркнула, что окончательная причина гибели собак будет озвучена после результатов экспертизы, которые будут готовы не раньше 5 октября.

Отмечается, что всего пострадали 150 животных, но благодаря работе городских ветеринарных служб большую часть из них удалось спасти. Врачи, исходя из симптомов, предположили, что собаки отравились фосфатом.

Прокуратура Чехова начала проверку массового отравления.