Депутаты обратятся в прокуратуру из-за поцелуя в телешоу "Игра"

Депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Романов и Анатолий Выборный заявили о намерении обратиться в прокуратуру из-за эпизода юмористического шоу "Игра" на телеканале ТНТ, в котором двое бывших КВНщиков, Денис Дорохов и Александр Панекин из команды "Камызяки", поцеловались в губы.

Как отмечают СМИ, 3 октября во время трансляции шоу "Игра" в номере "Камызяков" была показана сценка со свадьбой, в которой Дорохов в женском платье играл невесту, а Панекин играл жениха. В эфире ТНТ показали около двух секунд их поцелуя. Депутат Романов считает, что "показ ролика нарушает норму действующего законодательства" о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а также "подрывает национальные и конституционные основы".

Обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор пообещала также уполномоченная по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

Шоу "Игра" на "ТНТ" было запущено осенью этого года. В нём участвуют почти все звёзды КВН последних лет - программы, выходящей на Первом канале. Формат "Игры" почти ничем от КВН не отличается, однако в отличие от шоу на Первом, участники которого снимаются бесплатно, победителям шоу на ТНТ обещан приз в 30 миллионов рублей. Кроме того, как отмечали участники "Игры", в ней гораздо меньше цензуры.

Руководитель КВН Александр Масляков, который, по данным СМИ, находится в дружеских отношениях с президентом России Владимиром Путиным, незадолго до старта "Игры" выступил с резкой критикой в адрес программы.