Зеленский ввёл санкции против 95 человек, причастных к выборам в Крыму 

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл бессрочные персональные санкции в отношении 95 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Отмечается, что среди них есть как граждане России, так и граждане Украины.
Большинство из тех, против кого введены ограничительные меры, участвовали в выборах в качестве кандидатов. Кроме них под санкции попали члены территориальных избирательных комиссий и сотрудники ФСБ.
Зеленский также ввёл санкции против трёх российских компаний: завода судовой светотехники "Маяк", Амурского судостроительного завода и Казанского государственного казённого завода. В отношении них ограничительные меры будут действовать в течение трёх лет.
Санкции, в частности, подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из страны валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных по платёжным картам.
- Крым был аннексирован в марте 2014 года, когда на полуостров были введены части российской армии, под контролем которых был проведён референдум о присоединении к России. Он был назначен в нарушение законов Украины. По итогам голосования, не признанного большинством стран мира, Путин 18 марта провозгласил, что Россия принимает Крым и Севастополь в свой состав.
- Украина считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада требуют от России отказа от аннексии и возврата полуострова. Кремль заявляет, что вопрос принадлежности Крыма решён окончательно.
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