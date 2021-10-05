Зеленский ввёл санкции против 95 человек, причастных к выборам в Крыму 

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл бессрочные персональные санкции в отношении 95 человек, причастных к проведению выборов в Госдуму Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Отмечается, что среди них есть как граждане России, так и граждане Украины.

Большинство из тех, против кого введены ограничительные меры, участвовали в выборах в качестве кандидатов. Кроме них под санкции попали члены территориальных избирательных комиссий и сотрудники ФСБ.

Зеленский также ввёл санкции против трёх российских компаний: завода судовой светотехники "Маяк", Амурского судостроительного завода и Казанского государственного казённого завода. В отношении них ограничительные меры будут действовать в течение трёх лет.

Санкции, в частности, подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полётов и перевозок по территории Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества, прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из страны валютных ценностей, а также ограничение выдачи наличных по платёжным картам.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >