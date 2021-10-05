Путин: "Все образовательные ресурсы нужно поставить под контроль" 

Владимир Путин, выступая перед лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", заявил, что все информационные ресурсы в сфере образования должны быть поставлены под контроль государства. Президент объяснил свою позицию желанием обеспечить безопасность граждан, поскольку, по его мнению, "все эти информационные ресурсы так или иначе сводятся к сбору персональных данных". По словам Путина, необходимо лицензировать образовательную деятельность в интернете.

Также президент России высказался об интернете в целом. По мнению главы государства, "бессовестные люди используют этот ресурс исключительно для наживы, и плевать они хотели на судьбы людей и детей". В качестве примеров подобного использования Путин в очередной раз назвал распространение детской порнографии, доведение до суицида, а также "всякую информационную белиберду, которая сводит детей с ума".

Весной текущего года Госдума приняла поправки к законодательству, ограничивающие возможность просветительской деятельности для целого ряда категорий граждан - в частности, для лиц, включённых в список "иностранных агентов", и лекторов без договора с образовательными, научными или культурными учреждениями.

Поправки были приняты вопреки возражениям большого числа учёных и общественных деятелей. Онлайн-петицию против нового регулирования просветительской деятельности подписали почти 250 тысяч человек. Против выступили и три партии в парламенте, однако голосов одних только депутатов от "Единой России" оказалось достаточным для принятия документа.