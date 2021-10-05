После публикации видео изнасилований заключённых возбуждено уголовное дело 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над заключёнными в Саратове. Отмечается, что причастным к преступлению, круг которых устанавливается, грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне кадры с изнасилованиями, сделанные на видеорегистраторы сотрудников ФСИН, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. После этого центральный аппарат ведомства направил своих уполномоченных с проверкой в одно из мест, где предположительно происходило насилие, а именно - в тюремную больницу №1 саратовского управления службы исполнения наказаний.

Во вторник несколько СМИ сообщили также, что начальник управления ФСИН по Саратовской области, полковник внутренней службы Алексей Федотов, подал прошение об отставке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что ему удалось получить и вывезти из России "секретный" видеоархив спецслужб с записями жестоких истязаний осуждённых, содержащихся в колониях областных управлений ФСИН – Саратовского, Владимирского и Иркутского. Речь идёт о более чем сорока гигабайтах видео. По словам Осечкина, они "доказывают, что в российских тюрьмах действуют "зондеркоманды" агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых". Кроме того, жертв с помощью снятого видеокомпромата вербуют для дальнейшего участия в "пыточном конвейере", работы в качестве "стукачей" и подписания заранее подготовленных следователями показаний.

Всего, как утверждает основатель Gulagu.net, через пытки и изнасилования прошли более 200 человек, но на видео записывали издевательства только над 40 из них.