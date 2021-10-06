Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Власти Петербурга будут следить за горожанами по сим-картам

Власти Петербурга планируют следить за горожанами и приезжими с помощью сим-карт, которыми те пользуются, сообщает Baza со ссылкой на портал госзакупок.

Подрядчик, который выиграет аукцион со стартовой ценой чуть более 35 миллионов рублей, должен будет с помощью данных мобильных операторов создавать геоаналитические отчёты о "численности населения и динамике его передвижений между районами", "местах проживания и работы" и "диапазоне доходов". Отдельным пунктом в требованиях к отчётам значится анализ мест массового скопления людей.


Отмечается, что расходы на хранение и обработку всех данных, как и необходимое для этого оборудование, ляжет на исполнителя контракта, который обязан предоставлять любую информацию "по первому требованию" властей.

Согласно объявленному тендеру, конечная цель - профилактика правонарушений в Петербурге и санитарно-эпидемиологическое благополучие население.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG