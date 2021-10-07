В Белгороде и Смоленске возбуждены дела об оправдании терроризма

Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное дело об оправдании терроризма против 17-летнего подростка, написавшего в интернете пост о Тимуре Бекмансурове и Ильназе Галявиеве, которые совершили массовые убийства в учебных заведениях Казани и Перми соответственно. По месту жительства обвиняемого, имя которого не сообщается, проведён обыск.

Ещё одно дело об оправдании терроризма в интернете заведено в Смоленске - против местного оппозиционного активиста и автора телеграм-канала "Требуем ответов. Россия" Сергея Командирова. У него также провели обыск, изъяв всю технику. Суть обвинения Командирова в СК не раскрывают.

Вместе с тем суд в Санкт-Петербурге продлил на месяц арест известному блогеру Юрию Хованскому, тоже обвиняемому в оправдании терроризма. Дело против Хованского возбудили после того, как во время одного из стримов он исполнил ёрническую песню о захвате мюзикла "Норд-Ост" в Москве в 2002 году. Тогда, только по официальным данным, погибли 130 человек.

Правозащитники отмечают, что уголовных дел по статье "оправдание терроризма" в России уже несколько сотен. Большинству обвиняемых грозят длительные сроки заключения - вплоть до семи лет лишения свободы.