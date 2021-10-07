Сенатор затребовал дипломную работу из МГУ кандидата на важную должность

Сауле Омарова, номинированная президентом Байденом на должность главы Управления финансового контроля США, должна представить сенаторам свою дипломную работу, написанную в бытность ее студенткой Московского университета, настаивает член Сенатского комитета по делам банков сенатор-республиканец Пэт Туми.

Как сообщает газета Washington Examiner, сенатор Туми направил Сауле Омаровой письмо с просьбой представить эту работу до начала слушаний по ее кандидатуре в Сенате. Работа, написанная в 1989 году, была озаглавлена "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в "Капитале". Омарова была ленинским стипендиатом. Она иммигрировала из Советского Союза в Соединенные Штаты в 1991 году, защитила докторские диссертации в университете Висконсина и Северо-Западном университете и сейчас преподает право в Корнельском университете.

Кандидатура Сауле Омаровой вызвала особое внимание, поскольку она известна своими нетрадиционными взглядами на роль банковской системы в Соединенных Штатах. Она предлагает учредить государственное управление по инвестициям, которое будет создавать "долговременную национальную стратегию экономического развития и реконструкции" и передать Федеральной резервной системе почти полный контроль над американской финансовой системой вплоть до права контролировать цены системно важных финансовых активов и уровень заработной платы в стране с целью "демократизации финансов" . Критики Сауле Омаровой также обращают внимание на некоторые из ее записей в Твитере, где она положительно оценивает советский опыт. Например, пишет о том, что в Советском Союзе не было разницы в зарплатах женщин и мужчин.

Пэт Туми характеризует эти идеи как "крайне левацкие". Сенаторы из либерального крыла Демократической партии приветствовали кандидатуру Сауле Омаровой. "Она будет бесстрашным защитником потребителей", - заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Для утверждения кандидатуры на должность министров и руководителей основных государственных ведомств требуется простое большинство голосов сенаторов.