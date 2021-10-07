В России введут новые правила работы на выборах для членов УИК

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что возглавляемое ей ведомство, а также Совет Федерации и Общественная палата, разработают новые правила работы на выборах для членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

По словам Памфиловой, необходимость этого вызвана тем, что на прошедших выборах через таких членов комиссий были осуществлены "разного рода провокации", и их было "множество". Глава ЦИК заявила, что это "целая система", цель которой - "дезорганизация" процедуры голосования и наблюдения за ним.

В чём именно будут заключаться новые правила - Памфилова не уточнила, но из её слов следует, что речь идёт об ужесточении существующего порядка.

Согласно действующему законодательству, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса имеют право наблюдать за выдачей бюллетеней и открепительных удостоверений, присутствовать при подсчёте голосов и составлении итоговых протоколов.

В сентябре в России состоялись парламентские и региональные выборы. По официальным данным ЦИК, партия "Единая Россия" вновь получила в Госдуме конституционное большинство. При этом наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях на избирательных участках и сравнили нынешние выборы по масштабу фальсификаций с выборами 2011 года. На карте движения "Голос", признанного российскими властями "иноагентом", опубликовано более 4 тысяч сообщений о нарушениях.

ЦИК России официально подтвердил лишь несколько случаев вбросов бюллетеней. В МВД заявили, что существенных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано.