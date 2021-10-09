Кристальная стена плача. В память об убитых в Бабьем Яре

В Киеве завершились мемориальные церемонии к 80-летию массовых расстрелов в Бабьем Яре. В конце сентября 1941 года в захваченном немецко-фашистскими войсками городе были убиты десятки тысяч мирных жителей – в основном евреев. В память о тех событиях в Бабьем Яре 6 октября был открыт мемориальный объект художницы Марины Абрамович "Кристальная стена плача". На церемонии выступили президенты Украины, Германии и Израиля.

"Кристальная стена плача" достигает в длину 40 метров, а ее высота – 3 метра. Она сделана из антрацита и расположенных на разной высоте кристаллов кварца, привезенных из Бразилии. По замыслу автора, чтобы почувствовать их энергию, необходимо встать перед стеной, прислонившись головой, сердцем и животом к кристаллам, сформулировать вопрос, который волнует, и поразмышлять над ним.



Этот арт-объект стал одним из крупнейших в Европе, построенных в течение последнего десятилетия. К концу 2021 года в Бабьем Яре закончат возведение музейного пространства "Курган". Объект воспроизведет историю расстрелов 29–30 сентября 1941 года с помощью 3D-моделирования.

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