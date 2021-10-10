В Кузбассе задержан борющийся с угольными разрезами экоактивист

В посёлке Апанас Кемеровской области полицейские задержали активиста Владимира Горенкова, одного из лидеров борьбы против угольных разрезов. Об этом сообщило издание "КузПресс" со ссылкой на активиста Сергея Шереметьева.
По словам жены Горенкова Светланы, утром 9 октября к ним в дом пришли порядка 20 полицейских. Ей зачитали бумагу, якобы постановление об обыске из-за хранения огнестрельного оружия. Сама она не могла прочесть текст, поскольку была без очков.
Сотрудники МВД не стали проводить обыск, а задержали Горенкова, которого буквально унесли в служебный автомобиль. Позже в травмпункте Первой горбольницы Новокузнецка медики диагностировали у него ушиб левой стороны грудной клетки.
Сотрудники доставили Горенкова в отдел полиции по Новокузнецкому району, ему вменили "неповиновение требованию полицейского". Позже выяснилось, что постановление об обыске в доме Горенкова никто не выдавал, отмечает издание.
После этого Горенков в сопровождении адвоката отправился в Следственный комитет, чтобы заявить о незаконных действиях полиции, там его задержали пятеро полицейских. Его отвезли в отдел полиции и оставили там до понедельника 11 октября. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
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