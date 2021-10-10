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Тысячи поляков участвовали в акциях за сохранение Польши в Евросоюзе

Проевропейская демонстрация в Варшаве, 10 октября 2021

В Польше тысячи людей вечером в воскресенье, 10 октября, протестовали против решения Конституционного судa о приоритете польской конституции над законодательством Евросоюза. Как сообщает "Немецкая волна", в Варшаве демонстранты собрались на Замковой площади под лозунгами "Мы остаемся!", "Мы – Европа!".

Подобные акции прошли в Гданьске, Познани, Щецине, Кракове и некоторых других городах.

Конституционный суд Польши на днях постановил, что законодательство Польши имеет верховенство над законодательством ЕС. Судьи отметили, что отдельные положения законов Евросоюза противоречат Конституции Польши.

К проведению протестных акций призвал бывший председатель Совета ЕС, экс-премьер Польши и лидер польской оппозиции Дональд Туск. "Мы должны спасти Польшу, никто не сделает этого за нас", – написал он в твиттере.

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