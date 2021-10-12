Заявка на одобрение таблеток от COVID направлена в FDA

Американская фармацевтическая компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали в понедельник федеральное Управление по контролю за пищевыми продуктами (FDA) заявку на одобрение лекарства от COVID-19.

Десять дней назад было объявлено об успешном проведении третьей стадии клинических испытаний лекарства молнупиравир, сократившего на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. В отличие от пр

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епарата ремдисивир, вводимого внутривенно, молнупиравир принимается в виде таблеток. Их прием рекомендуется в течение первых пяти дней после появления симптомов заражения. Курс лечения занимает пять дней. Несмотря на его более низкую в сравнении с ремдисивиром эффективность, из-за удобства применения он может превратиться в первое широко доступное лекарство от СOVID-19. Во время испытаний лекарство не вызвало никаких заметных побочных эффектов.

Ожидается, что решение об одобрении молнупиравира будет принято FDA до конца года. Фирма Merck уже начала производство этого препарата. Она заключила лицензионные соглашения с несколькими компаниями, которые будут поставлять это лекарство в страны с низкими доходами.

Американские эксперты говорят, что это лекарство может оказаться эффективным средством борьбы с пандемией, но они говорят, что оно не должно стать поводом для людей отказываться от вакцинирования.