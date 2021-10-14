США не пригласили Россию на совещание по борьбе с киберпреступностью

Россия не была приглашена участвовать в международном совещании по борьбе с компьютерными программами-вымогателями, организованном Соединенными Штатами. Об этом заявил представитель Белого дома.

Россия не была приглашена, как он выразился "по ряду причин", подчеркнув, что переговоры по этой проблеме с Москвой ведутся в другом формате. Конкретные причины не были упомянуты, однако комментаторы видят в этом решении совершенно явный жест в адрес Кремля. Издание Daily Beast цитирует разведаналитика Аллана Лиску, который говорит, что приглашение представителей России на это совещание послало бы неверный сигнал о том, что Россия является партнером в борьбе с программами-вымогателями. "Совершенно понятно, что это не так, - говорит Лиска. - Даже если российские власти прямо не причастны к этим атакам, они ничего не предпринимают, чтобы остановить эту активность".

После серии недавних громких кибератак, одна из которых парализовала работу американского трубопровода Colonial Pipeline, американские официальные лица возложили ответственность за атаки на хакерские группы, действующие с территории России. Во время американо-российского саммита в июне Джо Байден призвал Владимира Путина предпринять меры по нейтрализации их деятельности. Однако, число хакерских атак из России, в том числе, с использованием программ-вымогателей не уменьшается.

На двухдневное совещание также не был приглашен Китай. В нем принимают участие представители 30 стран. В их числе большинство западно-европейских стран, Польша, Украина, Эстония, Литва, Индия, Бразилия, Япония, Южная Корея, ЮАР. По словам представителя Белого дома, "администрация Байдена рассчитывает на то, что главной темой обсуждений станет вопрос о том, как призвать к ответственности страны, которые позволяют преступникам действовать в их юрисдикциях".