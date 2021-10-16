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ВМФ США назвал ложным заявление России об инциденте в Японском море

В пятницу Тихоокеанский флот США назвал "ложным" заявление российского Министерства обороны об инциденте в Японском море, в ходе которого российский и американский корабль находились на расстоянии 60 метров друг от друга.

Ранее в пятницу Минобороны России сообщило о том, что российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" предотвратил нарушение морской границы России в районе залива Петра Великого в Японском море американским эсминцем "Chafee" . Согласно российской версии, эсминец двигался по направлению к российским водам и лишь решительные действия российского корабля, который был вынужден приблизиться к американскому на несколько десятков метров, заставили эсминец изменить курс. Американский корабль находился в зоне закрытой для мореплавания из-за проведения артиллерийских стрельб в рамках российско-китайских военно-морских маневров. Российская сторона назвала действия американского корабля грубым нарушением международных правил.

Несколькими часами позже американское командование заявило, что Россия предоставила ложную информацию о случившемся. Российский корабль приблизился к американскому в то время, как на американском корабле велась подготовка к проведению "воздушных операций". "Взаимодействие было безопасным и профессиональным", - говорится в заявлении. Согласно американскому военному командованию, извещение российской стороны о проведении артиллерийских стрельб и закрытия акватории для судоходства и полетов было обнародовано уже после этого эпизода. В заявлении подчеркивается, что американский эсминец находился в нейтральных водах: "Соединенные Штаты будут продолжать полеты, их корабли будут курсировать и проводить операции там, где это позволено международными законами"

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