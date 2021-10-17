Выступление петербургской поэтессы отменили из-за статуса "иноагента"

Выступление петербургской поэтессы и журналистки Татьяны Вольтской, которое должно было состояться 22 октября в кемеровском театре современной поэзии, отменили из-за того, что Минюст признал её "иноагентом".

По словам Вольтской, она получила соответствующее письмо от администрации театра."Пригласили, долго обсуждали, билеты давно присланы. И вот получаю письмо, что поскольку моё имя увидели в списке иностранных агентов, то вынуждены выступление отменить", - написала Вольтская на своей странице в фейсбуке.

8 октября Министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ-иноагентов" десять российских журналистов, среди них - сотрудничающая с Радио Свобода Татьяна Вольтская. Всего на данный момент "иноагентами" признаны 85 граждан, организаций и СМИ. В нынешнем году иностранными агентами были признаны многие независимые СМИ. Журналисты считают это прямым давлением на свободу слова. Петицию с требованием отменить законодательство о так называемых иностранных агентах, размещённую на сайте Change.org, подписали свыше 130 тысяч человек. Кроме частных граждан, её поддержали более двухсот редакций российских СМИ, некоммерческих организаций и общественных движений. Среди них – издания Baza, "Медиазона", "Медуза", "Бумага", "Важные истории", Wonderzine, телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", правозащитные проекты и организации "ОВД-Инфо", "Комитет против пыток", "Мемориал", Московская Хельсинкская группа, благотворительные фонды "Подари жизнь" и "Антон тут рядом" и многие другие. Большинство из них сами были признаны "иностранными агентами", но не согласны с этими решениями.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии. При этом за девять лет существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.