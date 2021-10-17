В Петербурге полиция с применением силы задержала солиста Мариинки 

В Петербурге полиция задержала солиста Мариинского театра Виктора Коротича. При задержании его повалили на землю и несколько раз ударили.

Как сообщили очевидцы событий, днём в воскресенье к Коротичу на улице подошли трое полицейских и потребовали показать документы: якобы похожий на оперного певца человек находится в розыске. После того как Коротич сказал, что не взял с собой паспорт, его стали силой заталкивать в полицейский автобус.

При этом, по словам певца, он представился, пытался показать полицейским своё фото на официальном сайте Мариинского театра, а также объяснял, что не может проехать в отделение, поскольку не успеет на свой спектакль. Несмотря на это, полицейские доставили Коротича в ОВД, заведя на него административное дело о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.

Задержанный утверждает, что на его теле есть повреждения. Он собирается подать жалобу на действия полиции.

Виктор Коротич пришёл в Мариинский театр в 2007 году. С 2015 года является солистом оперной труппы. Певец занят во многих ключевых спектаклях театра, среди них – "Пиковая дама", "Травиата", "Свадьба Фигаро" и др. В прошлом году Коротич получил премию правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за роль Яго в опере "Отелло" театра "Зазеркалье", в котором он также работает.