Ходорковский, Ройзман и Яшин попали в "чёрный список" партии "Яблоко" 

Руководство партии "Яблоко" составило черный список из людей, призывавших на прошедших выборах в Госдуму к голосованию в соответствии с рекомендациями проекта Алексея Навального "Умное голосование".

В список попали десятки политиков, общественных деятелей и журналистов, среди них - Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Екатерина Шульман, Евгения Альбац, Сергей Пархоменко, Иван Давыдов, Михаил Фишман, Юлия Латынина, Андрей Лошак, Светлана Прокопьева, Александр Плющев, Сергей Бунтман, Леонид Гозман, Юлия Галямина, Марина Литвинович, Александр Кынев и другие.

В официальном заявлении партии "Яблоко" говорится, что "оправдание национализма, левого популизма и национал-большевизма в попытке борьбы с путинским авторитаризмом открыло дверь национал-имперской трансформации внешней политики Путина, аннексии Крыма и войне в Донбассе". По мнению "Яблока", "сторонники и агитаторы "Умного голосования" в полной мере несут ответственность за действия КПРФ и прилепинцев в нынешней Думе".

"Умное голосование" - проект, разработанный командой политика Алексея Навального. Он предлагал избирателям отдать голос за любого сильного соперника кандидата от "Единой России". Большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов представляло партию КПРФ.

На выборах в Госдуму по партийным спискам "Яблоко" получило менее 1,5% и лишилось права на бюджетное финансирование. Ни один из кандидатов от партии не избрался по одномандатным округам. В самой партии этот результат объяснили "беспрецедентным давлением". В октябре в партии заявили, что будут снимать с регистрации на выборах своих членов, поддержавших "Умное голосование" Алексея Навального. По мнению руководства "Яблока", целью "Умного голосования" было увеличение представительства и влияния КПРФ в Госдуме. Позже руководство "Яблока" объявило поддержку Навального несовместимым с членством в партии.

В феврале основатель "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал статью, в которой обвинил Алексея Навального, который за несколько дней до этого был приговорен к тюремному заключению, в политическом популизме, вождизме и национализме. Ряд членов "Яблока" выступили с критикой статьи.