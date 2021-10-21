Южная Корея не сумела вывести на целевую орбиту массогабаритный макет космического спутника на первой в истории страны ракете-носителе собственной разработки. Двигатель третьей ступени ракеты проработал на 46 секунд меньше, чем планировалось. Об этом сообщает информационное агентство "Рёнхап".

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В четверг страна запустила первую ракету-носитель, целиком разработанную и собранную внутри страны. Старт ракеты "Нури" состоялся с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от Сеула в 17 часов по местному времени (11 часов по Москве).

Сейчас только шесть стран мира — Россия, США, Франция, Китай, Япония и Индия имеют ракеты-носители собственной разработки, способные выводить на орбиту груз массой больше тонны, — отмечает "Рёнхап".

"Нури" должна была сделать Южную Корею седьмой такой страной. Следующий пуск ракеты-носителя запланирован на 2022 год.