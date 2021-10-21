В Москве на вентиляционные шахты установили шипы против бездомных

В центре Москвы городские власти установили на вентиляционные шахты решётки с острыми шипами, чтобы бездомные люди не могли на них спать и греться в холод. Фотографиями сооружений делятся пользователи социальных сетей, живущие в Пресненском и Тверском районах столицы.

По данным благотворительной организации "Ночлежка", в Москве десятки тысяч бездомных. При этом в городе лишь одно место, где таких людей принимают на ночь - это Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Комментируя новшество от московских властей, директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова заявила, что "если цель такой архитектуры - это сделать так, чтобы люди не спали на улице в центре Москвы, то бороться надо не с бездомными, а с бездомностью как с социальной проблемой". По её мнению, "единственное, что помогает в этой борьбе - это открытие доступных проектов помощи".

"Если бы в каждом районе города вместо шипов было учреждение, где человек мог переночевать, то никто не ночевал бы ни в подъездах, ни на решётках", - считает Байбакова.