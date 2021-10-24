Отклонён законопроект о наказании депутатов за невыполненение обещаний

Правительство России отклонило проект закона о наказании депутатов за невыполнение обещаний, данных избирателям. Инициатором проекта стал депутат Олег Нилов (партия "Справедливая Россия - за правду").

В правительстве отметили, что выполнение предвыборных обещаний - обязанность выборного лица. В тексте отзыва также говорится, что предложенная инициатива содержит "оценочные формулировки". Имеется и риск широкого правоприменения такого закона. Поэтому в правительстве посчитали, что в законопроекте недостаточно обоснованы предложения о криминализации некоторых деяний.

Как отмечает "Новая газета", депутат Нилов также предложил предусмотреть возможность отказа от обещаний. Такой отказ, по мненею депутата, исключал бы уголовную ответственность.

Оригинальный законопроект был внесен в парламент в августе. Однако, ещё в 2007 году подобные вопрос поднял тогдашний губернатор Ставропольского края от "Единой России" Александр Черногоров. Вскоре после этого его исключили из партии.