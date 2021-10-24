В Колумбии задержан один из самых влиятельных наркобаронов

В Колумбии задержан предполагаемый руководитель крупнейшей в стране криминальной организации Clan del Golfo, которая контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.

Один из наиболее влиятельных наркобаронов Дайро Антонио Усага, известный также под прозвищами Отониель, был задержан в результате спецоперации с участием 500 полицейских и 22 вертолётов. Один полицейский в ходе операции погиб.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в видеообращении, что задержание Усаги сравнимо лишь с поимкой знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара. Президент назвал результат операции "самым значительным ударо по наркоторговле в Кулумбии в 21-м столетии", цитирует колумбийскую прессу "Немецкая волна".

Усага в прошлом участвовал в антиправительственных рейдах на стороне леворадикальной группировки "Армия национального освобождения" (ELN). Затем от леваого радикализма перешёл к правому, став членом группировки "Объединенные силы самообороны Колумбии" (AUC). Её бывшие участники ныне составляют ядро Clan del Golfo , численность этой группировки составляет от 1200 до 1800 человек.

Наряду с наркоторговлей, Усагу обвиняют в убийствах полицейских, сексуальном насилии в отношении детей и вербовке подростков в криминальную организацию.

Судя по имеющейся информации, группировка Clan del Golfo сотрудничает с крупнейшим мексиканским наркокартелем Sinaloa.