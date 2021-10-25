"Мощный каминг-аут". Соцсети о объявлении в розыск Сергея Савельева

После того, как сайт Gulagu.Net опубликовал многочисленные видеозаписи пыток в российских колониях, некоторое время казалось, что даже российские власти потрясены и возмущены увиденым и хотят навести порядок в пенитенциарной системе. Главу УФСИН по Саратовской области и ещё нескольких сотрудников системы уволили, было заведено семь уголовных дел.

Но прошло всего две недели, и оказалось, что наведение порядка в системе выглядит совсем по-другому и проходит под девизом "не выносить сор из избы". ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева, белорусского программиста, предоставившего Gulagu.Net видеозаписи пыток, в розыск, и начали готовить документы для его экстрадиции в Россию из Франции, где он предусмотрительно попросил политическое убежище.

Сергей Удальцов

Будни «здорового консерватизма»: Не ищи правды — посадят. Вместо расследования скандала с пытками в тюрьмах, власть обрушила репрессии на голову того, кто вскрыл это

Аркадий Кайданов

"МВД объявило в розыск передавшего видеозаписи пыток заключенных в Саратове"

Все, как мы любим! Ищут слившего, а пытавших чего искать - они сугубо при исполнении.

Дмитрий Гудков

– Товарищ генерал, у нас десятки гигабайтов пыток в тюрьмах. Людей насилуют шваброй! Нужно расследовать!

– Обязательно! Заводи уголовку на того, кто нас позорит!

– На сотрудников?

– Ты идиот? На информатора «Гуглагу.нет» Савельева, конечно. Позорит нас он. А те, кто со шваброй, выполняют приказы. Что тут непонятного?

Илья Пахомов

МВД объявило в розыск человека, передавшего видеоархив с пытками в колониях А несколько недель назад, фсин запрашивал архив у гулагу.нет и кто-то говорил, что они хотят разобраться. Не хотят. Они хотят все замолчать, и посадить тех, кто говорит о пытках.

Владимир Осечкин

Как это по-русски. Вместо благодарности за помощь в раскрытии серии тяжких преступлений - розыск. Это Зазеркалье именуют Россией Владимира Путина.

Упал с обрыва и никого не спас - герой России. Помог миру узнать страшную правду о пыточном конвейере и остановил страшные преступления - розыск. Не перепутайте.

Юлий Юсупов

Кто был наказан за попытку отравления Навального? Правильно: Навальный. А нечего было выживать, да еще и потом расследовать покушение на собственное убийство.

Недавно были опубликованы чудовищные кадры о массовых пытках и изнасилованиях в российских тюрьмах. Я не смотрел: берегу нервную систему. Но знаю, что многим, кто смотрел, потом приходилось обращаться к медикам и психологам за срочной помощью.

Как вы думаете, кто был наказан или хотя бы против кого завели уголовное дело? Против тех, кто пытал или кто этим процессом руководил (по всей стране)? Ну что вы. Плохо же вы понимаете логику мафиозных режимов. За что их наказывать, они же важным и нужным делом занимались. Было уволено региональное начальство исправительными учреждениями, откуда утекла информация, за то, что допустили раскрытие государственной тайны. И вот теперь ФСБ и МВД России объявили в розыск программиста, который вывез за рубеж файлы с записями пыток. Вот это логичный поступок, не оставляющий совсем уже никаких сомнений в том, кто именно эти пытки организовывал и для кого они записывались в файлы.

Сначала не было понятно, в чём именно Савельева обвиняют - в информации о розыске стояло просто "по статье УК". Но потом выяснилось, что он обвиняется в разглашении государственной тайны.

Кирилл Лятс

Пытки и насилие госслужащих над гражданами объявлены государственной тайной. Соответственно, их разглашение - госизменой. Какие еще нужны доказательства фашизации госаппарата?!

Аббас Галлямов

Какой мощный каминг-аут. Источник в силовых структурах рассказал RT о возбуждении уголовного дела по факту «незаконного получения сведений, составляющих государственную тайну». Это они о видео с пытками так, если кто не понял: «Файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения». Ну то есть, они сами сознаются, что это не перегибы на местах, что это система.

Я прямо представляю, как хочется кремлевским политическим менеджерам и крикнуть силовикам: «Вы бы лучше жевали, чем говорили!»

Александр Минкин

Сергей Савельев объявлен в розыск. Он предал гласности бесчисленные и неопровержимые доказательства пыток.

Ему вменяют то ли шпионаж, то ли разглашение гостайны.

Чёрт, какая тайна?

Разве мы не знали, что в ментовках, в КПЗ и в зонах пытают?

Все знали. И в народе, и в Кремле.

Значит, тайной являются не пытки, а всего лишь имена садистов.

Дмитрий Бавырин

В отношении Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в системе ФСИН, возбуждено новое уголовное дело.

«Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения».

Новая идиома для снафф-порно с пытками шваброй - "сведения для служебного пользования".

То есть тоталитарную антиутопию с захватом системы ФСИН группой дрочеров-садистов исключать нельзя.

Я так и думал.

Евгений Савостьянов

На бывшего сидельца Савельева, предавшего огласке пытки в современных застенках заведено уголовное дело.

Но.

Ст.7 закона «О государственной тайне» запрещает относить к государственной тайне и засекречивать сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Если решение об уголовном преследовании этого правозащитника не будет немедленно отменено, знать была на то высшая воля.

Николай Травкин

МВД объявило в розыск программиста Сергея Савельева. Того самого, который передал архив видеозаписей (он же программист) с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области.

Оказывается, эти записи относятся к документам для служебного пользования. По ним, вероятно, во ФСИН новобранцев обучали правильному обращению с контингентом осуждённых. А Савельев взял и разгласил служебную тайну. Теперь в розыске. Но он уже в Париже.

Всем очевидно, что Франция Савельева не выдаст.

Кирилл Шулика

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице.

Как указано в карточке в базе розыска МВД России, родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев "разыскивается по статье УК". В рамках какого именно дела ведется розыск в карточке не указано.

Кстати, а теперь стало принято не писать статью УК РФ.

И теперь история такая, что им не выдают даже Исмаилова.

Действия силовиков блогеры трактуют как заявление: "Пытаем и будем пытать" и попытку испугать всех, кто может попытаться в будущем обнародовать детали этих пыток.

Виктор Шмаков

Режим вошёл в такую стадию, что пытаться отрицать очевидное - это уже не совсем по пацански, проще сказать: а вот да, [блин], мы вот такие.

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татьяна долматова

Сообщение о том, что человека, вывезшего страшный видеоархив ФСИН, объявили в розыск, повергло меня в некоторое изумление.

Видимо, поняв, что все эти материалы просто кричат о том, что пыточная система создавалась, отлаживалась и действовала исключительно с ведома и под опекой государства, и скрыть это теперь никак не получится, государство просто и ясно объявило:"Ну да, мы пытали, пытаем и будем пытать. И снимать эти пытки на видео. Это наша "информация для служебного пользования".

Если в истории с отравлением Навального они ещё как-то дёргались, отнекиваясь из последних сил, то здесь они даже и отнекиваться не стали.

И, на самом деле, это какая-то новая реальность.

Нам фактически говорят "Да, мы пытаем. Можете сколько угодно возмущаться, вы всё равно ничего не сможете нам сделать. Сидите молча и тряситесь от страха, пока мы будем доворовывать остатки того, что не успели доворовать за двадцать лет."

Удивительное время.

Таня Давидис

Рашатудей прокомментировала новость об объявлении в розыск информатора, передавшего Гулагунет видео с пытками в российских колониях. И сообщила о возбуждении против него ещё одного уголовного дела о ВНИМАНИЕ !!! «незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, по факту публикации в СМИ видео о пытках в российских колониях».

«Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев нарушил условия условно-досрочного освобождения», — пояснил собеседник.»

Они издеваются? Даже не пытаются отнекаться - мол, не знали, не ведали. Нет! Они признают - это у нас служба такая. Пытаем, палками людей трахаем и на службе потом эти файлы используем. Мрак.

Мне даже интересно, как у них там это организовано. Пишет оперативник служебку- прошу выдать мне для служебного использования (просмотра в служебном кабинете совместно с тов. Ивановым) видеозапись изнасилования гр. Петрова, составляющую государственную тайну… так как-то? Или - прошу создать для дальнейшего служебного использования ведиозапись изнасилования гр. Петрова…



Андрей Зубов

Страшные свидетельства массовых жестоких пыток в системе ФСИН, давно известные по многочисленным, но разрозненным фактам, сложились в систему благодаря тем видеоподборкам, которые обнародовал Сергей Савельев. Теперь весь мир не только знает, что в наших тюрьмах и лагерях пытают заключенных, но и видел, как это делается. И от этого сковывает ужас.

[...]

Когда были опубликованы материалы Савельева, которые невозможно смотреть без содрогания, как невозможно было в свое время смотреть кадры из фильма "Обыкновенный фашизм", мы все ждали, что этим преступлениям будет положен конец. Палачей из ФСИН будут судить народным судом присяжных, а пытки вновь надолго уйдут из российских тюрем. Это было бы естественно даже для такого режима, как нынешний Путинский. Ведь стыдно перед своими гражданами и всем миром быть кровавыми палачами и садистами. Это респекта не прибавит.

Но вышло совсем по другому. ФСБ и МВД начали преследовать не своих сотрудников садистов, а Сергея Савельева. Его обвинили в раскрытии ведомственной тайны (и даже, кажется, государственной тайны) и объявили в розыск, готовя материалы к ИНТЕРПОЛ с требованием его экстрадиции. Понятно, что мировое сообщество не выдаст российским людоедам Сергея Савельева. Требования ФСБ и МВД ни что иное, как очевидная и намеренная демонстрация и своим гражданам, и миру, что пытки и мучения, это не преступления отдельных садистов (такие, увы, попадаются всюду), но государственный принцип отношения к гражданам в России. Пытки - это норма, одобряемая верховной властью. После возбуждения дела против Сергея Савельева это ясно всему миру. И всему миру ясно, чем стала Россия через тридцать лет после освобождения от большевизма.

Она вновь стала Опричниной, вновь стала застенком Тайной канцелярии времен "слова и дела", вновь стала ГУЛАГом и подвалами Лубянки. Вновь стала - и не стыдится этого. Игры с продолжательством советского государства и его институтов, в первую очередь ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ закономерно завершились его восстановлением на большей части рухнувшего СССР.

Но как после "слова и дела" пришел в России 1801 год, как после пыточных камер Лубянки - 1991, так придет после кошмарного сегодня в России завтра. И нынешние правители, считающие палачей из ФСИН своими, а их разоблачителей - преступниками, предстанут на народный суд, как предстают до сего дня уже обветшавшие гестаповцы, на судах в Германии. И пощады им не будет. Возбудив дело против Сергея Савельева, ФСБ и МВД показало, кто им свой, а кто чужой. И именно за это вам, преступники Божеского и человеческого закона, придется отвечать в самом скором будущем, которое непременно наступит. Отвечать по всей строгости российского закона в соответствии с 21 статьей Конституции - "Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". - Никто.

Вера Владимирова

Савельев, к счастью, в Париже. А россияне в России и швабра рядом. И как говаривал известный персонаж СЯДУТ УСЕ.