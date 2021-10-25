В центре Челябинска обнаружено массовое захоронение жертв репрессий 

В Челябинске жители коттеджного посёлка Шершни, располагающегося в центральном районе города, обнаружили при прокладке канализации массовое захоронение человеческих останков. Как сообщает издание Vot-tak.tv, черепа, кости, а вместе с ними и обувь были найдены на глубине трёх метров.

Местные краеведы считают, что это одна из братских могил жертв сталинских репрессий, поскольку недалеко от Шершней находится уже известное место захоронения репрессированных - Золотая гора. В находящиеся там шахты сбрасывали тела расстрелянных в период сталинского террора. По официальным данным, в этом месте под землёй могут находиться останки почти 12 тысяч человек.

В конце 90-х годов прошлого века человеческие останки с пулевыми отверстиями в черепах находили и в самих Шершнях - как раз при строительстве коттеджей. Тогда Следственный комитет не подтвердил гипотезу об их принадлежности жертвам репрессий. Останки захоронили "в границах кладбищ Челябинска", точное место власти не назвали. Краеведы требовали провести тщательные исследования захоронений, но этого сделано не было.

По факту нынешних находок управление Следственного комитета по Челябинской области назначило проверку. При этом жители посёлка Шершни сообщают, что полиция и эксперты забрали с собой лишь несколько черепов и костей. Оставшиеся десятки останков жителям предложили выкопать самостоятельно, после чего вывезти останки на мусорную свалку.