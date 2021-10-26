Советник Байдена: для России газ может стать политическим инструментом

Россия близка к использованию природного газа как политического инструмента, если она в самом деле обладает возможностью увеличить его экспорт в Европу, но отказывается это сделать, предупредил в понедельник советник президента США по вопросам глобальной энергетической безопасности Эмос Хоштейн.

"Мы приближаемся к этой точке, если у России действительно есть газ для поставок, но она начнет поставки только при условии выполнения совершенно не имеющих отношения к этому требований", - заявил Эмос Хоштейн. По его словам, резкий взлет цен природного газа в Европе был вызван не только специфическими для Европы условиями, но и резким ростом спроса на природный газ в Китае, где резко упала выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях из-за засухи. В данной ситуации единственным поставщиком, который может оказать значительное влияние на энергетическую безопасность Европы, является Россия, и она должна быстро увеличить поставки газа через существующие газопроводы, настаивает советник президента США.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Россия готова увеличить поставки природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток-2". Однако эксплуатация газопровода может начаться только после его сертификации специализированными структурами Евросоюза. Этот процесс может занять около полугода. Европа не должна отказаться в ситуации когда ей придется отменить ограничения, пренебречь законными процедурами ради разрешения кризиса, который разрешим другими способами, заявил Эмос Хоштейн.

Цена природного газа в Европе возросла за год в шесть раз. Главной причиной, по словам международных экспертов, является резкий рост потребления газа в Китае, куда сейчас направляются большие объемы сжиженного газа, экспортируемого из США. Россия является самым большим поставщиком природного газа в Европу. На нее приходится около 35 процентов потребляемого на континенте природного газа.