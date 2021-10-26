Россия выслала уроженца Таджикистана, который отсудил 11 тыс евро в ЕСПЧ

Власти России депортировали уроженца Таджикистана Бахтиера Усмонова, который ранее выиграл в Европейском суде по правам человека иск об аннулировании его российского гражданства.

Усмонов получил гражданство РФ в 2007 году. Спустя 10 лет его обвинили в предоставлении недостоверной информации при прохождении процедуры. По версии контрольных органов, он сознательно пытался ввести власти "в заблуждение". Усмонов отрицал обвинения и настаивал на том, что заполнял документы при помощи сотрудника миграционной службы.

Несмотря на это, в 2018 году уроженца Таджикистана поместили в центр временного содержания иностранных граждан, где он находился два года. После этого по жалобе Усмонова ЕСПЧ обязал Россию восстановить его гражданство и выплатить компенсацию в размере 11 тысяч евро.

Дядя Усмонова Абдугани Бехнаев, комментируя депортацию родственника, отметил, что Европейский суд доказал незаконное содержание в российском изоляторе в течение двух лет без обвинительного приговора, однако Россия просто депортировала того, перед кем виновата. Он также сообщил, что Усмонова депортировали в Душанбе без каких-либо разъяснений, а его жена и дети остались в России.