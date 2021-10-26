Роскомнадзор планирует запретить мат в эфире онлайн-кинотеатров 

Роскомнадзор планирует запретить использование нецензурной лексики во время трансляций онлайн-кинотеатров, сообщает "Интерфакс". В ведомстве считают, что значительное число сериалов содержит контент, противоречащий российскому законодательству о защите детей.

Запрет также панируют распространить на эфиры кабельных каналов и аудиовизуальные сервисы, которые вещают на российскую аудиторию.

На данный момент в России действует закон, запрещающий использование ненормативной лексики в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства.