Суд в Петербурге обязал убрать граффити Хармса с дома, где он жил

Суд в Петербурге постановил убрать граффити с изображением Даниила Хармса с фасада дома, в котором писатель жил 15 лет до своего ареста в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

ТСЖ обязано исполнить решение суда в течение месяца.

Граффити на доме № 11 по улице Маяковского появилось в феврале 2016 года. Его сделали художники Паша Кас и Павел Мокич. Оно стало популярным у жителей города и туристов.

Позднее на изображение пожаловались два петербургских журналиста, после чего районная администрация подала в суд с требованием его закрасить. Жильцы дома выступали против: петицию с требованием сохранить и узаконить портрет Хармса подписали более 28 тысяч петербуржцев. По мнению авторов обращения, изображение полностью соответствует архитектурному облику города. За сохранение портрета выступил и Георгий Полтавченко, занимавший тогда пост губернатора Петербурга. Однако иск администрации ушёл в суд в апреле 2021 года.

Писатель и поэт Даниил Хармс родился 30 декабря 1905 года в Санкт-Петербурге. В 1928 году он стал участником литературной группы "Объединение реального искусства" (ОБЭРИУ), в 1934 году Хармс был принят в Союз писателей СССР. В 1941 году его арестовали за "пораженческие настроения" и поместили в следственный изолятор "Кресты". 2 февраля 1942 года Хармс умер от истощения в психиатрическом отделении изолятора. В 1960 году писатель был реабилитирован.