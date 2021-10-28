В Москве по статье УК задержан ещё один участник январских митингов 

В Москве задержан ещё один участник январских митингов в поддержку Алексея Навального. 20-летнего Антона Калиткина, студента Московского автомобильно-дорожного университета, обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 23 января на Страстном Бульваре столицы молодой человек ударил ногой по правой руке сотрудника Росгвардии, в результате чего тот почувствовал физическую боль.

Калиткину грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

23 и 31 января в десятках городов России, включая Москву, прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил свыше ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.

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