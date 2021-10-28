Мать погибшего под поездом ребёнка заплатила ₽400 тыс за ремонт состава 

Страховая компания "Росгосстрах" получила с семьи подростка, которого насмерть сбила электричка, 400 тысяч рублей за ремонт состава.

СМИ сообщают, что ЧП, о котором идёт речь, произошло в 2019 году на подмосковной станции Поварово. 15-летний школьник переходил железнодорожные пути по наземному переходу и не заметил приближающуюся электричку "Тверь - Москва".

В сентябре мать погибшего получила от "Росгосстраха" досудебную претензию, в которой было сказано, что при столкновении с её ребёнком электричка получила серьёзные повреждения, и что компания заплатила за ремонт 400 тысяч 972 рубля, которые в течение десяти дней должны компенсировать законные представители школьника. В противном случае в "Росгосстрахе" пообещали добиваться выплаты суммы в судебном порядке, предупредив, что тогда она может вырасти на 25 процентов. Само требование компания обосновала тем, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей.

После того, как мать погибшего выплатила требуемую сумму, она заявила о намерении подать на "Росгосстрах" в суд. Соответствующий иск готовит сейчас её адвокат.