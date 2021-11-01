В ростовской колонии двое заключённых в знак протеста подожгли себя

В Ростовской области двое заключённых, содержащихся в колонии строгого режима № 14, подожгли себя в знак протеста против требований администрации учреждения, передаёт "Интерфакс". О каких именно требованиях идёт речь в сообщении агентства не уточняется.

В официальном комментарии Федеральной службы исполнения наказаний по поводу происшествия сказано, что двое осуждённых, "склонных к членовредительству", после ужина "забрались на крышу столовой и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили". Сделали они это якобы потому, что не хотели переходить в другой отряд.

По данным ФСИН, заключённые "получили незначительные поверхностные ожоги", а медицинская помощь им была оказана на месте.