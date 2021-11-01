Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В ростовской колонии двое заключённых в знак протеста подожгли себя

В Ростовской области двое заключённых, содержащихся в колонии строгого режима № 14, подожгли себя в знак протеста против требований администрации учреждения, передаёт "Интерфакс". О каких именно требованиях идёт речь в сообщении агентства не уточняется.

В официальном комментарии Федеральной службы исполнения наказаний по поводу происшествия сказано, что двое осуждённых, "склонных к членовредительству", после ужина "забрались на крышу столовой и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили". Сделали они это якобы потому, что не хотели переходить в другой отряд.

По данным ФСИН, заключённые "получили незначительные поверхностные ожоги", а медицинская помощь им была оказана на месте.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG