Полиция задержала петербуржцев, надевших на памятник варежки 

В Петербурге полиция задержала трёх местных жителей, которые надели вязаные варежки на конные статуи на Аничковом мосту и на скульптуры героев древнегреческой мифологии Диоскуров и их коней, установленных напротив Исаакиевского собора.

Свои действия задержанные объяснили тем, что хотели утеплить памятники, так как зимой им тоже может быть холодно.

В полиции с жителей Петербурга потребовали написать объяснения. Завели ли на них административные дела - не сообщается. При этом в петербургском музее городской скульптуры назвали действия задержанных "актом вандализма" и заявили, что в ближайшее время осмотрят статуи на наличие повреждений.