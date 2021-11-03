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Полиция задержала петербуржцев, надевших на памятник варежки 

В Петербурге полиция задержала трёх местных жителей, которые надели вязаные варежки на конные статуи на Аничковом мосту и на скульптуры героев древнегреческой мифологии Диоскуров и их коней, установленных напротив Исаакиевского собора.

Свои действия задержанные объяснили тем, что хотели утеплить памятники, так как зимой им тоже может быть холодно.

В полиции с жителей Петербурга потребовали написать объяснения. Завели ли на них административные дела - не сообщается. При этом в петербургском музее городской скульптуры назвали действия задержанных "актом вандализма" и заявили, что в ближайшее время осмотрят статуи на наличие повреждений.

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