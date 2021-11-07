Новак Джокович выиграл у Даниила Медведева в финале парижского турнира

В финале парижского турнира серии "Мастерс" в воскресенье, 7 ноября, Новак Джокович одержал победу над Даниилом Медведевым. Встреча длилась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу сербского чемпиона.

Этот матч теннисистов стал третьим в 2021 году и первым после финала US Open, на котором Медведев одержал победу и не позволил Джоковичу заполучить календарный Большой шлем, сообщает Международное французское радио.

Джокович завоевал 37-й титул на турнирах этой серии и в очередной раз становится единоличным рекордсменом по их количеству, опережая Рафаэля Надаля. 14 ноября начнётся Итоговый чемпионат ATP, в этом году переехавший из Лондона в Турин. Джокович и Медведев окажутся в разных группах.