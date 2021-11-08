Для лидеров протестов в Ингушетии запросили от 7 до 9 лет колонии  

Прокуратура запросила от семи до девяти лет лишения свободы для лидеров массовых протестов в Ингушетии, которые начались три года назад в связи с изменением границы между республикой и соседней Чечнёй.

Всего по статьям о создании экстремистского сообщества и организации насильственных действий в отношении представителей власти обвиняются семь человек. Суд на ними проходит в Ставропольском крае в городе Ессентуки. В данный момент процесс находится на стадии прений сторон.

Экстремистским сообществом следствие считает "Ингушский комитет национального единства", который был создан в мае 2018 года. По версии правоохранительных органов, его создатели были объединены "политической враждой" к бывшему главе республики Юнус-Беку Евкурову и планами отстранить его от власти насильственным путём.

Подсудимые вину не признают.

В сентябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров и тогдашний руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё. Это привело к массовым протестам в столице Ингушетии Магасе.

Один из митингов, 27 марта 2019 года, закончился столкновениями с ОМОНом и Росгвардией. После этого на участников протестов были заведены десятки уголовных дел. Многие из обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения.