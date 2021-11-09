Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Не о Путине - о правосудии. Выступления родных жертв рейса MH17

Силена Фредрикс, мать одного из погибших в авиакатастрофе в Донбассе 17 июля 2014 года

Информационный дайджест "Время Свободы" 9 ноября

Смотреть и слушать даже короткие фрагменты выступлений родственников погибших в катастрофе боинга "Малазийских авиалиний" в Донбассе в июле 2014 года очень тяжело. В суде по делу о гибели рейса MH17 они рассказывали о том, как и приходится справляться с потерей самых близких людей - друзей, братьев, сестер, отцов, матерей и, самое страшное, детей. Рассказывали, несмотря на страшное горе, с достоинством, не кидаясь обвинениями и оскорблениями, но настаивая на своем праве знать правду о катастрофе, сломавшей их жизни. В сегодняшнем выпуске информационного дайджеста "Время Свободы" своими впечатлениями от эти рассказов делится аналитик расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов.

Embed
Время Свободы 11 ноября
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл
Сандер Эссерс потерял в катастрофе рейса MH17 своего брата
Сандер Эссерс потерял в катастрофе рейса MH17 своего брата

Еще одна важная тема выпуска - кризис с мигрантами на границе Беларуси со странами Европейского союза. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что этого кризиса можно было избежать, если бы не "беззубая" политика ЕС, не признающего режим Александра Лукашенко, но активно с ним торгующего.

Мигранты на границе Беларуси с Польшей
Мигранты на границе Беларуси с Польшей

Далее во "Времени Свободы", рассказ о судьбе оппозиционного активиста Сергея Командирова, обвиненного в оправдании терроризма за репост старого и никем не запрещенного видео, и интервью с Николаем Полозовым - адвокатом крымскотатарского политзаключенного Наримана Джелялова, которому предъявлены новые тяжелые обвинения.

Депутат Виталий Милонов
Депутат Виталий Милонов

В конце выпуска сюжет из Петербурга. Непримиримый борец с гомосексуализмом депутат-единоросс Виталий Милонов развязал войну с сайтом "Антропогенез.Ру" и его создателем Александром Соколовым.

Вопрос дня сегодня: "Должны ли страны ЕС впустить мигрантов, прорывающихся в Евросоюз из Беларуси?" Ответить на него можно здесь в комментариях или подписавшись на телеграм-канал "Время Свободы" @VrSvobody

  • 16x9 Image

    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG