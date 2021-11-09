Не о Путине - о правосудии. Выступления родных жертв рейса MH17

Смотреть и слушать даже короткие фрагменты выступлений родственников погибших в катастрофе боинга "Малазийских авиалиний" в Донбассе в июле 2014 года очень тяжело. В суде по делу о гибели рейса MH17 они рассказывали о том, как и приходится справляться с потерей самых близких людей - друзей, братьев, сестер, отцов, матерей и, самое страшное, детей. Рассказывали, несмотря на страшное горе, с достоинством, не кидаясь обвинениями и оскорблениями, но настаивая на своем праве знать правду о катастрофе, сломавшей их жизни. В сегодняшнем выпуске информационного дайджеста "Время Свободы" своими впечатлениями от эти рассказов делится аналитик расследовательской группы CIT Кирилл Михайлов.

Еще одна важная тема выпуска - кризис с мигрантами на границе Беларуси со странами Европейского союза. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что этого кризиса можно было избежать, если бы не "беззубая" политика ЕС, не признающего режим Александра Лукашенко, но активно с ним торгующего.

Далее во "Времени Свободы", рассказ о судьбе оппозиционного активиста Сергея Командирова, обвиненного в оправдании терроризма за репост старого и никем не запрещенного видео, и интервью с Николаем Полозовым - адвокатом крымскотатарского политзаключенного Наримана Джелялова, которому предъявлены новые тяжелые обвинения.

В конце выпуска сюжет из Петербурга. Непримиримый борец с гомосексуализмом депутат-единоросс Виталий Милонов развязал войну с сайтом "Антропогенез.Ру" и его создателем Александром Соколовым.

Вопрос дня сегодня: "Должны ли страны ЕС впустить мигрантов, прорывающихся в Евросоюз из Беларуси?" Ответить на него можно здесь в комментариях или подписавшись на телеграм-канал "Время Свободы" @VrSvobody