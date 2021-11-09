Польша обвинила Россию в поддержке режима Лукашенко

Польша обвинила Беларусь в организации "нападения" на польскую восточную границу. В адрес президента Владимира Путина прозвучала критика за "управление растущим потоком мигрантов". Этот поток должен, как считают в Варшаве, по замыслу Путина, дестабилизировать Европейский союз.

Сотни мигрантов остаются в непосредственной близости к польской границе, в условиях низких температур.

Польские власти 9 ноября продолжили укреплять границу. Накануне, в понедельник 8-го ноября, мигранты, собравшиеся на белорусской стороне, пытались прорвать заграждение из колючей проволоки.

Вторым после Польши государством, которое объявило режим чрезвычайной ситуации у своей границы в Белоруссией, стала Литва.