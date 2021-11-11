В Ростовской области сотрудник МЧС открыл стрельбу по бездомным собакам

В Ростовской области находящийся в состоянии алкогольного опьянения сотрудник МЧС ворвался в приют для бездомных собак и открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Одна собака погибла, ещё одна была ранена.

Инцидент произошёл в воскресенье, 7 ноября, однако СМИ распространили информацию о нём на несколько дней позже - в связи с официальным комментарием областного управления МЧС. В ведомстве извинились и сообщили об увольнении сотрудника, напавшего на приют.

Ранее руководитель приюта, который находится в станице Грушевская под Новочеркасском, Илья Нурутдинов заявил, что стрельбу устроил 23-летний сотрудник МЧС Валерий Сережников. Со слов Нурутдинова, нападавший был в кофте с надписью "люблю охоту". Свой поступок он объяснил тем, что на территории приюта собаки напали на его дочь. Руководитель учреждения назвал это ложью, поскольку ребёнок не мог попасть на территорию без его ведома.