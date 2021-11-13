Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против "Северного потока-2"

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским сенаторам с публичным призывом поддержать санкции в отношении компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

"Газовый шантаж Европы необходимо пресечь навсегда, - написал Владимир Зеленский на своей странице в твиттере. - Мы благодарны Палате представителей за включение поправки, которая остановит "Северный поток-2" в законопроект об оборонных расходах. Мы призываем всех друзей Украины и Евросоюза в Сенате поддержать эту поправку..."

Поправкой, которую упоминает президент Украины, предусматривается введение санкций против оператора газопровода компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является "Газпром". В июле нынешнего года администрация Джо Байдена решила не подвергать санкциям компанию-оператора газопровода после того, как руководство Германии пообещало защитить интересы Украины и принять меры в случае использования Россией природного газа как политического инструмента. В случае одобрения поправки Сенатом и Палатой представителей Белый дом будет вынужден ввести санкции против Nord Stream 2 AG.

Резкий взлет цен природного газа в Европе в последние месяцы и отказ России увеличить его поставки спровоцировал резкую критику Кремля со стороны европейских и американских политиков. Представитель Белого дома заявил, что Россия "близка" к использованию газа как оружия.

Публичное обращение к американским законодателям посредством социальных сетей с просьбой о введении санкций со стороны главы иностранного государства - шаг крайне необычный. Обычно такие вопросы решаются за закрытыми дверями и обсуждаются по дипломатическим каналам.