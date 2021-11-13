Гражданин России задержан в Нидерландах по запросу США

Гражданин РФ Денис Дубников задержан в Нидерландах по запросу США в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об агентству ТАСС сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.



Адвокат назвал задержание "захватом". По его словам, документы для задержания были, вероятно, подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды.

"Обвинения [американских властей] связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников", рассказал Аркадий Бух. Дубникову в случае признания его виновным, США может грозить до 20 лет тюрьмы.



Адвокат отметил, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Дубников был задержан в Амстердаме на основании запроса Министерства юстиции США.

Телеканал CNN сообщил, что Дубников обвиняется в США в отмывании денег, полученых в результате вымогательства. Хакерская операция, в которой участвовал Дубников, была направлена против медицинских лечебных учреждений.

Министерство юстиции США потребовало экстрадиции 29-летнего Дениса дубникова. По информации CNN, он незаконно получил более $400 000 долларов в криптовалюте. Следователи ФБР связывают эти деньги с вымогательством, следует из текста запроса на экстрадицию.

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